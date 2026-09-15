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Новости России

Эксперт объяснил, почему ВСУ выбрали Таганрог для удара после заявлений Трампа

Никита Рязанцев
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Украинские военные пытались нанести удар ракетами по Таганрогу в расчете, что город больше ожидает налетов беспилотников, предположил в беседе с «МК» эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

Об атаке сообщилось в ночь на вторник. В городе зафиксировали три очага возгорания, в том числе в районе авиационного завода имени Бериева и площадки Таганрогского автомобильного завода. При этом удар противника совпал с заявлением президента США о готовности Москвы и Киева пойти на энергетическое перемирие.

«Украина выбирает места, где не такая интенсивная противосамолетная система противовоздушной обороны. То есть имеется большое количество РЭБ, мобильные огневые группы — все, что предназначено для борьбы с дронами», — отметил Кнутов.

По его словам, для борьбы с крылатыми ракетами эти средства поражения не подходят.

Комментируя информацию о том, что ВСУ использовали ракеты «Фламинго», эксперт подчеркнул, что противодействовать им могут зенитно-ракетные комплексы типа «Панцирь», «Тор» или «Витязь», который называют «убийцей крылатых ракет».

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