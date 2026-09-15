Волгоградцев возмутили эскизы будущего фонтана «Основание Царицына»

Жители Волгограда раскритиковали внешний вид эскизов барельефа для фонтана «Основание Царицына» в сквере Симбирцева, пишет V1.RU.

На заборе вокруг строительной площадки можно увидеть карикатурные изображения стрельцов, князя Засекина и вымышленного герба. Горожане считают, что их сгенерировали при помощи нейросетей.

«Кажется, что это делал не художник и вообще не специалист, а какая-то девочка-дизайнер, получившая в руки задание, бесплатную версию нейросетки и крайне сжатые сроки при полном безразличии к результату», — возмутился волгоградец.

Издание обратило внимание, что герб города, состоящий из трех корон и рыбы, не имел ничего общего с гербами Царицына, представленными в историческом разделе официального сайта администрации Волгограда.

В то же время журналисты отметили, что лица жителей Царицына напоминают лица солдат с плакатов, развешанных по городу накануне Дня Победы.

В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что внешний вид готового фонтана будет отличаться от того, что сейчас горожане видят на баннерах, окружающих стройплощадку. Специалисты готовят изображения, которые послужат основой для декоративно-архитектурного элемента, добавили чиновники.