Что известно об атаке дронов на Самарскую область 15 сентября

Более 40 беспилотников ВСУ сбили над Самарской областью в ночь на 15 сентября. Об атаке сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, по его словам, погибших нет.

Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали атаку. Сейчас специалисты собирают информацию о последствиях.

Повреждения получили одно из промышленных предприятий и несколько жилых объектов. В домах выбило стекла. На месте работает оперативный штаб.

Губернатор напомнил жителям о запрете публиковать фото и видео последствий атаки. Об обнаруженных обломках беспилотников необходимо сообщать по номеру 112.