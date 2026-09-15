Туман накроет Рязанскую область утром 15 сентября

В Рязанской области утром 15 сентября местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200–800 метров, предупредили синоптики.
Жителям региона рекомендуют учитывать погодные условия при поездках. Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию, особенно на загородных трассах.
При пожаре или другой чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру 112. Вызвать пожарных и спасателей с мобильного телефона можно по номеру 101.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.