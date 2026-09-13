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Погода

До +1 градуса похолодает в Рязанской область ночью 14 сентября

Алексей Самохин
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В понедельник, 14 сентября в Рязанской области ожидается прохладная погода без дождей. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, местами возможны заморозки до 0 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. 

Ночью будет малооблачно, днём облачность станет переменной. Осадков синоптики не ожидают. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

Ветер ночью переменных направлений, 0–5 м/с. Днём он сменится на западный и усилится до 3–8 м/с.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на 14 сентября не прогнозируются.

При этом в большинстве районов Рязанской области сохраняется риск происшествий до муниципального уровня. Возможны повреждения линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта и коммунальных систем.

Кроме того, спасатели предупреждают о риске увеличения числа ДТП, падения деревьев и повреждения кровель. Слабо укреплённые конструкции и рекламные щиты при неблагоприятных условиях могут обрушиться.

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