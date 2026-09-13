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Что нельзя делать 14 сентября в Семёнов день: запреты, которые могут облегчить жизнь

Алексей Самохин
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14 сентября в народном календаре отмечают Семёнов день, посвященный Симеону Столпнику и Семёну Летопроводцу. С этой датой связывали окончание лета и наступление осени, поэтому наши предки соблюдали ряд запретов.

В этот день старались не подметать и не мыть полы. Считалось, что вместе с мусором из дома можно «вымести» удачу, достаток и семейный мир.

Не рекомендовалось выбрасывать остатки еды. Пищу отдавали животным, птицам или нуждающимся, чтобы не навлечь на семью бедность.

Генеральную уборку тоже откладывали. По поверью, она могла привести к ссорам между родственниками. Работу с землей, включая копание, пахоту и внесение навоза, переносили на другое время, поскольку опасались за будущий урожай.

14 сентября старались не начинать крупные дела, особенно строительство. Считалось, что такая работа может затянуться и не принести желаемого результата.

Народные приметы советовали осторожнее обращаться с деньгами. Не занимали средства, не одалживали вещи и не тратили все сбережения до копейки. Отдельно запрещалось давать соседям соль, поскольку вместе с ней, по поверьям, можно было отдать семейное благополучие.

Ссориться, ругаться и сквернословить в Семёнов день тоже считалось плохой приметой. Верили, что конфликт может затянуться надолго. Сплетни и обсуждение чужой жизни связывали с потерей друзей и семейными раздорами.

Не советовали жаловаться на судьбу и предаваться грустным мыслям. Считалось, что такое настроение может привлечь бедность и другие неприятности. Разговор о повышении зарплаты с начальством тоже откладывали, поскольку верили, что просьба закончится отказом.

Дальние поездки, переезды и командировки старались перенести. По народным поверьям, дорога 14 сентября могла принести неприятности и потери.

Особые запреты касались бани. Особенно после заката туда старались не ходить, поскольку верили, что в это время там может находиться Банник. Женщинам в этот день не советовали шить, прясть и ткать, а стирку связывали с риском болезней в доме.

Отдельные поверья касались животных и насекомых. Мух и других насекомых старались не убивать, а кур не оставляли на улице после наступления темноты. Если птица не шла на насест, это воспринимали как предвестие холодной зимы.

Семёнов день считался временем перемен. Поэтому в народной традиции советовали оставить старые проблемы в прошлом, не гадать и не заниматься магией. Существовало и необычное поверье о мальчиках: трехлетним детям якобы не следовало оставлять длинные волосы.

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