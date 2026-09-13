Павел Малков подписал соглашение между правительством Рязанской области и Федерацией спортивной борьбы России

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Федерацией спортивной борьбы России.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, членом Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Александром Карелиным и председателем Общероссийской общественной организации «Федерация борьбы России» Михаилом Мамиашвили, в рамках которой состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.

Соглашение направлено на популяризацию и развитие спортивной борьбы в регионе, реализацию совместных проектов, развитие инфраструктуры. Документ подписали председатель Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили и губернатор Павел Малков.

«Мы взаимодействуем по целому ряду направлений работы. Соглашение – еще один важный шаг к укреплению сотрудничества. Это даст нам возможность дополнительно привлекать опытных тренеров, проводить разные мероприятия и в целом совместно переформатировать подходы для того, чтобы растить спортивную молодежь», – сказал Павел Малков. Он подчеркнул, что развитие массового и профессионального спорта остается в регионе одним из приоритетов. «Наша главная задача – создать условия для того, чтобы в Рязанской области спорт развивался. Сейчас во всех направлениях есть новые достижения, результаты. Развивается инфраструктура, проводится много соревнований. Но самое главное – все больше людей вовлекается в разные виды спорта. Массовый спорт – это наша основа, развиваем его в каждом муниципалитете».

Председатель Федерации борьбы России» Михаил Мамиашвили поблагодарил губернатора за поддержку и создаваемые возможности для жителей региона: «Подписание соглашения – это дополнительное обязательство, ответственность и возможность еще более активно привлекать людей в такой прекрасный вид спорта, как борьба».

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы поддержки спортивной отрасли, направления взаимодействия, в том числе при организации спортивных соревнований. Александр Карелин поблагодарил Павла Малкова за проведение на высоком организационном уровне Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти офицера ФСБ России Олега Дуканова, которой стартовал 12 сентября в Рязанской Академии единоборств.

Кроме того, в этот день Павел Малков вместе с олимпийским чемпионом Александром Карелиным, председателем Общероссийской общественной организации «Федерация борьбы России» Михаилом Мамиашвили осмотрели знаковые места г. Рязани, включенные в Большой пешеходный маршрут: Лыбедский бульвар, территорию Рязанской ВДНХ.

Александр Карелин высоко оценил созданные в городе условия для активного образа жизни. «Впечатляет количество парков, где проводят время много людей разных поколений, которые, в том числе, занимаются спортом. В Рязанской области популярна борьба: дзюдо, самбо, греко-римская борьба и другие виды. Команды укомплектованы и готовы ставить рекорды трудолюбия и спортивного успеха», – отметил Александр Карелин.