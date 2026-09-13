Спорт

Павел Малков подписал соглашение между правительством Рязанской области и Федерацией спортивной борьбы России

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Федерацией спортивной борьбы России. 

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, членом Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Александром Карелиным и председателем Общероссийской общественной организации «Федерация борьбы России» Михаилом Мамиашвили, в рамках которой состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.

Соглашение направлено на популяризацию и развитие спортивной борьбы в регионе, реализацию совместных проектов, развитие инфраструктуры. Документ подписали председатель Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили и  губернатор Павел Малков.

«Мы взаимодействуем по целому ряду направлений работы. Соглашение – еще один важный шаг к укреплению сотрудничества. Это даст нам возможность дополнительно привлекать опытных тренеров, проводить разные мероприятия и в целом совместно переформатировать подходы для того, чтобы растить спортивную молодежь», – сказал Павел Малков. Он подчеркнул, что развитие массового и профессионального спорта остается в регионе одним из приоритетов. «Наша главная задача – создать условия для того, чтобы в Рязанской области спорт развивался. Сейчас во всех направлениях есть новые достижения, результаты. Развивается инфраструктура, проводится много соревнований. Но самое главное – все больше людей вовлекается в разные виды спорта. Массовый спорт – это наша основа, развиваем его в каждом муниципалитете».

Председатель Федерации борьбы России» Михаил Мамиашвили поблагодарил губернатора за поддержку и создаваемые возможности для жителей региона: «Подписание соглашения – это дополнительное обязательство, ответственность и возможность еще более активно привлекать людей в такой прекрасный вид спорта, как борьба».

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы поддержки спортивной отрасли, направления взаимодействия, в том числе при организации спортивных соревнований. Александр Карелин поблагодарил Павла Малкова за проведение на высоком организационном уровне Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти офицера ФСБ России Олега Дуканова, которой стартовал 12 сентября в Рязанской Академии единоборств.

Кроме того, в этот день Павел Малков вместе с олимпийским чемпионом Александром Карелиным, председателем Общероссийской общественной организации «Федерация борьбы России» Михаилом Мамиашвили осмотрели знаковые места г. Рязани, включенные в Большой пешеходный маршрут: Лыбедский бульвар, территорию Рязанской ВДНХ.

Александр Карелин высоко оценил созданные в городе условия для активного образа жизни. «Впечатляет количество парков, где проводят время много людей разных поколений, которые, в том числе, занимаются спортом. В Рязанской области популярна борьба: дзюдо, самбо, греко-римская борьба и другие виды. Команды укомплектованы и готовы ставить рекорды трудолюбия и спортивного успеха», – отметил Александр Карелин.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Миколог предупредил об опасности обычных съедобных грибов
Следующая статья
Команда «Союз» собрала овации в Рязани. Как это было: большой фоторепортаж 

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов.
Общество

Павел Малков ознакомился с работой кинологического центра в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым совершили рабочую поездку в Рязанский колледж имени Н.Н. Комарова.
Новости России

В Кирове 18-летняя спортсменка погибла в 150 метрах от дома

В Кирове расследуются обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 18-летней...
Темы
Интересное

Что нельзя делать 14 сентября в Семёнов день: запреты, которые могут облегчить жизнь

Что нельзя делать 14 сентября в Семёнов день? Рассказываем о народных запретах, связанных с уборкой, деньгами, поездками, баней и ссорами.
Общество

В Рязани пройдёт недельная ярмарка ко Дню урожая

Посетители смогут купить сезонные овощи и фрукты, а также другую продукцию местных производителей.
Новости Касимова

Нежилое здание сгорело в Касимовском округе

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали шесть пожаров. Два из них произошли из-за возгорания мусора, еще четыре относятся к техногенным.
Новости России

Эксперт раскрыл маршруты, по которым дроны атаковали Кубань

БПЛА попытались атаковать Кубань ночью 13 сентября. В Славянском районе обломки повредили газопровод и вызвали пожар на предприятии.
Транспорт и дороги

Ещё одну маршрутку в Рязани переведут на регулируемый тариф 

Это поможет лучше контролировать расписание, предоставлять льготы пассажирам и требовать от перевозчиков лучшего качества обслуживания
Транспорт и дороги

В Рязани 11 сентября горел автомобиль 

В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
Культура и события

Команда «Союз» собрала овации в Рязани. Как это было: большой фоторепортаж 

«7 инфо» публикует фоторепортаж с выступления. Если вы не попали в зал, посмотрите, как это было, если наслаждались выступлением лично — вспомните отличную атмосферу!
Экология, природа, животные

Миколог предупредил об опасности обычных съедобных грибов

Белые грибы, лисички и опята тоже могут вызвать отравление. Эксперт назвал риски и рассказал, как проверить реакцию организма.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье