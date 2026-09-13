Уничтожены LANZA LTR-25: что известно о ночных ударах по Украине

Ночью 13 сентября российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине. В Одесской и Киевской областях после взрывов произошли пожары на военных и инфраструктурных объектах.

По данным военкоров, взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Ровненской, Сумской, Винницкой и других областях. Кадры с последствиями ударов появились в сети после завершения атаки.

Военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников рассказал aif.ru, какие цели могли быть поражены. По его словам, среди уничтоженной техники оказались радиолокационные станции LANZA LTR-25. Их передали Украине представители испанского подразделения НАТО.

«Были уничтожены радиолокационные станции LANZA LTR-25, которые были переданы Украине представителями испанского подразделения НАТО. Они использовались для обнаружения российских беспилотников, в том числе низколетящих целей», — заявил Иванников.

Эксперт отметил, что украинская сторона пыталась скрыть расположение радиолокационной техники. При этом он назвал LANZA LTR-25 современной техникой НАТО.

Минобороны России сообщило, что в Одесской области в результате группового удара поражен логистический центр «Новой Почты» в Нерубайском. По данным ведомства, объект использовали для хранения и распределения военного имущества для ВСУ.

В Одессе и Николаеве, по информации российского Минобороны, поражены электроподстанции, обеспечивающие работу портовой и логистической инфраструктуры двух областей.

Военкоры сообщили об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры и военным складам в Киеве и Киевской области. Ранее стало известно о приостановке железнодорожного сообщения в Сумской области после ударов российских военных.