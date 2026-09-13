Сын Прилепина совершил 30 выходов под дронами ВСУ

Сын писателя Захара Прилепина Игнат за время службы в зоне специальной военной операции совершил около 30 выходов по открытой местности под беспилотниками ВСУ. Об этом писатель рассказал на международной публичной дискуссии в Москве.

21-летний Игнат Прилепин служил в штурмовом подразделении «Родня», которое входит в интербригаду «Пятнашка». Недавно его контракт с Добровольческим корпусом завершился.

По словам Захара Прилепина, сын работал в группе подноса. Бойцы доставляли на передовую боеприпасы и провизию, перемещаясь по открытой местности при постоянной активности беспилотников.

«Тридцать выходов по открытой местности под дронами», — рассказал писатель, говоря о службе сына.

Ранее Прилепин сообщал, что Игнат служил такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении. Его задачами были перенос грузов на расстояние от пяти до десяти километров и эвакуация раненых. По словам писателя, бойцы выполняли эти задачи в условиях постоянной активности беспилотников.