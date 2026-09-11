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Новости России

На Рублевке посетитель ресторана угрожал другим гостям детородным органом

Никита Рязанцев
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Молодой человек устроил дебош в одном из ресторанов на Рублевском шоссе в столичном регионе, его привлекли к ответственности, пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 4 сентября. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, стал угрожать посетителям заведения.

«Он продемонстрировал гостям свой детородный орган, справил нужду на окно питейного заведения, а также попытался спровоцировать драку», — говорится в статье.

В итоге молодого человека задержали. Кунцевский суд арестовал его на пять суток, парню вменяют мелкое хулиганство.

По данным издания, дебоширом оказался студент Московского технического университета связи и информатики.

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