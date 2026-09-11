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Новости России

Супругов, погибших при атаке ВСУ в Перми, похоронили в один день

Никита Рязанцев
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В Перми прошла церемония прощания с супругами Богуславскими, которые погибли при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, пишет «АиФ».

Трагедия произошла 7 сентября. Станислав умер на 74-м году жизни в результате удара БПЛА. Его супруга Валентина получила серьезные ранения. Сообщалось, что у женщины произошла остановка сердца. Врачи смогли запустить его снова. Однако, несмотря на все усилия медиков, 9 сентября пациентка умерла в больнице.

Проводить Станислава Семеновича и Валентину Николаевну в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и знакомые. Пара всю жизнь прожила вместе и не так давно отметила золотую свадьбу.

«Все они вспоминали, что Богуславский всегда был готов прийти на помощь и любил путешествовать. Его супругу описывали как мудрую и чуткую женщину, которая поддерживала близких и умела найти нужные слова», — говорится в публикации

Последние годы жизни Богуславский посвятил литературе, издав два сборника стихов, которые получили общественное признание. 

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