Россиянин в Таиланде не может выгнать сожительницу, которая забаррикадировалась в его доме и требует выкуп

В Таиланде мужчина, решивший помочь местной жительнице, оказался в юридической и бытовой ловушке: его временная сожительница отказывается покидать арендованный им таунхаус и выдвигает финансовые требования за свой переезд.

Как сообщает канал SHOT, россиянин по имени Пётр познакомился с 27-летней тайкой по имени Пим около месяца назад. У девушки был сложный период в жизни, и мужчина, сжалившись над ней, предложил ей пожить в его трехэтажном таунхаусе. Он обеспечивал ее кровом и питанием, и постепенно между ними завязались романтические отношения.

Однако идиллия рухнула, когда Пётр начал собирать вещи для поездки в Россию на юбилей матери. Выяснилось, что Пим не собирается съезжать. Более того, она забаррикадировалась в одной из комнат дома и выставила мужчине ультиматум: она покинет жилье только после выплаты 20 тысяч батов (около 52 тысяч рублей).

Ситуация осложняется тем, что договор аренды недвижимости оформлен на россиянина. Оставить трехэтажный дом с неадекватно ведущей себя девушкой без присмотра он категорически боится. По его словам, попытки мирно урегулировать конфликт ни к чему не привели, а Пим уже успела фактически забрать одну из комнат и, по утверждению мужчины, пару раз замахивалась на него ножницами. При этом сама девушка формально не нарушает тайские законы.