На 95-м году жизни скончалась музыковед и вдова Андрея Петрова Наталия

В Санкт-Петербурге ушла из жизни музыковед Наталия Ефимовна Петрова, вдова выдающегося советского и российского композитора Андрея Павловича Петрова. О трагическом событии 7 сентября сообщил Фонд имени композитора в своих социальных сетях.

Наталия Петрова родилась 26 сентября 1931 года. Значительную часть своей профессиональной карьеры она посвятила работе в музыкальной редакции Ленинградского телевидения, внеся весомый вклад в развитие музыкального вещания и популяризацию классического и современного искусства на телеэкранах.

Супруги Петровы прожили в счастливом браке 55 лет. После кончины Андрея Петрова в 2006 году (ему было 75 лет) Наталия Петрова превратила свою любовь в масштабное дело. Она учредила «Фонд композитора Андрея Петрова», который стал главным хранителем его архивов. Благодаря ее неустанной деятельности фонд успешно занимается сохранением музыкального наследия маэстро.

У Наталии Петровой остались дочь Ольга, а также внуки Петр и Манана Гогитидзе. Примечательно, что все потомки музыковеда также избрали своим призванием музыкальное искусство, продолжая славные династические традиции семьи.