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Новости России

В Перми мужчина выгодно купил «не битый» Land Rover, который сгорел через четыре дня

Анастасия Мериакри
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Житель Перми Сергей столкнулся с классической, но дорогостоящей ловушкой на рынке подержанных автомобилей. Купив внедорожник, который продавец рекламировал как «не битый и не крашеный», мужчина через несколько дней остался у разбитого корыта: машина выгорела дотла, а вскрытие ее истории показало множественные скрытые дефекты. Теперь покупатель намерен вернуть деньги через суд.

По данным канала «База», мужчина приобрел Land Rover Freelander II 2007 года выпуска за 800 тысяч рублей. Продавец уверял, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Чтобы перестраховаться, Сергей отвез машину на диагностику в автосервис, где явных критических проблем также не выявили.

Однако уже через четыре дня после покупки из-под капота внедорожника повалил густой дым. Моторный отсек выгорел в считанные минуты. Машина сейчас простаивает на парковке в виде обгоревшего остова.

Только после пожара Сергей решил провести глубокую проверку истории автомобиля. Выяснилось, что внедорожник, который продавался как «не битый», на самом деле побывал в серьезных ДТП целых четыре раза.

Как пояснила юрист покупателя, продавец допустил прямой обман, указав в объявлении заведомо ложную информацию. Это дает покупателю автомобиля основания для расторжения сделки и взыскания ущерба.

Юристы уже направили бывшему владельцу автомобиля досудебную претензию. Сумма требований включает: 800 000 рублей (стоимость автомобиля), 40 000 рублей (компенсация юридических расходов), 50 000 рублей (компенсация морального вреда).

Если продавец проигнорирует претензию, его финансовые потери могут многократно возрасти. По закону о защите прав потребителей, за каждый день просрочки выполнения требований покупателя начисляется неустойка в размере 8 000 рублей. Кроме того, в случае судебного разбирательства с продавца дополнительно взыщут штраф в размере 50% от всей присужденной суммы.

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