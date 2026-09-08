Житель Новомичуринска осужден на 8,5 лет за убийство в супермаркете в состоянии опьянения

Пронский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. 37-летний житель районного центра признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что инцидент произошел в марте 2025 года в одном из супермаркетов города Новомичуринска. Фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе ссоры подсудимый нанес оппоненту сильный удар кулаком в лицо.

Потерпевший потерял равновесие и упал, получив тяжелую черепно-мозговую травму от удара головой о кафельный пол. Несмотря на усилия медиков, мужчина вскоре скончался в больнице от полученных повреждений.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла обвинительный вердикт, признав мужчину виновным в инкриминируемом деянии. Сам подсудимый в ходе судебного разбирательства свою вину не признал.

Учитывая тяжесть содеянного, последствия преступления и позицию государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.