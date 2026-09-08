Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

С приходом сентября приходится снова перестраиваться на полноценный рабочий лад. Переменчивая погода тоже может подпортить настроение, поэтому в начале осени особенно хочется немного удачи. В новом астрологическом прогнозе российский астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака повезёт больше остальных и кто сможет пройти все испытания месяца с лёгкостью.

Дева

Для Дев сентябрь может стать одним из самых удачных месяцев. Многие планы, которые долго оставались только идеями, начнут приносить реальные результаты. Вместе с успехом могут появиться новые источники дохода и признание со стороны окружающих. Представителей знака будут поддерживать друзья, знакомые и даже люди, с которыми раньше не было близкого общения. Они заметят способности Дев и помогут продвинуть важные проекты. Удачным окажется время и для покупок, подарков и других приятных приобретений.

Скорпион

Скорпионам в сентябре придётся решать рабочие вопросы и искать общий язык с руководством. Зато вдали от дома обстоятельства будут складываться гораздо удачнее. Поддержку окажут друзья, давние знакомые и дальние партнёры. Совместные идеи и проекты могут принести хороший результат. Особенно удачным станет сотрудничество с людьми из других городов и стран. Во второй половине месяца появятся новые задумки, которые со временем могут превратиться в перспективные проекты.

Стрелец

У Стрельцов в сентябре постепенно начнут отступать трудности, которые преследовали их в последние месяцы. В жизни появятся новые люди и друзья, а вместе с ними придут идеи и проекты, способные открыть хорошие перспективы. Некоторые задумки могут быть связаны с прошлыми планами. Теперь у Стрельцов появится возможность дать им новое развитие. Удачно сложатся и разговоры с руководством. Начальство может поддержать предложения представителей знака и дать им возможность продвинуть собственные идеи.