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Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

Никита Рязанцев
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По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут мотоциклиста, который был в шлеме в момент преступления, пишет «Коммерсант».

ЧП произошло рано утром 3 сентября в поселке Пробуждение. Когда офицер выходил из дома к автомобилю, в салоне которого его ожидал водитель, рядом остановился мотоцикл.

«Байкер, лицо которого скрывал шлем, из пистолета дважды выстрелил в военного, а затем попытался убить его водителя, но тому удалось сбежать», — говорится в статье.

Преступник вскоре скрылся с места преступления, а шофер вызвал по телефону скорую помощь и полицию. Вероятно, именно его действия спасли жизнь военного.

Раненого доставили в Москву на санитарном вертолете и поместили в военный госпиталь. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. Все силы саратовской полиции и соседних регионов бросили на розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранительных органов, за преступлением стоят агенты украинских спецслужб. В последнее время они усилили активность в России, совершая теракты и покушения на жизнь военнослужащих.

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