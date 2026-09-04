В Братске водитель троллейбуса спасла пенсионерку, услышав фразу из ее разговора

Валентина Щербина, работающая водителем троллейбуса в Братске, спасла пенсионерку от мошенников, услышав фразу из ее телефонного разговора, пишет «КП».

По данным издания, 1 сентября 70-летняя Нелли Николаевна возвращалась с рынка. В дороге ей позвонил «сотрудник социальной защиты». Он стал доказывать местной жительнице, что ей много лет неправильно начисляли выплаты, попросил записаться на прием и назвать код из СМС. Женщина выполнила указание, после чего вызов сбросился.

Затем пенсионерка села в троллейбус. В этот момент ей стали звонить с незнакомых номеров. Женщина подняла трубку и включила громкую связь. Звонивший выдал себя за сотрудника полиции и сообщил о незаконном доступе к ее личным данным и оформлении кредитов на ее имя. Мошенник пытался убедить пенсионерку начать сотрудничать.

«Я вас не понимаю, что вы от меня хотите?» — спросила женщина у незнакомца.

Эту фразу услышала 37-летняя Щербина, управлявшая троллейбусом. Она остановила транспорт, вошла в салон и попросила пассажирку немедленно завершить разговор. Водитель взяла у Нелли Николаевны телефон и обнаружила, что на него поступил код доступа к «Госуслугам», который та назвала мошенникам.

После этого Щербина узнала у пенсионерки контактные данные ее близких, связалась с невесткой Алией и рассказала о произошедшем. В тот же день та помогла свекрови заблокировать все банковские карты и счета, а также установить самозапрет на оформление кредитов.

«Если бы не водитель троллейбуса, свекровь потеряла бы личные сбережения, а это несколько миллионов рублей, плюс влезла бы в долги», — поделилась с изданием Алия.

Вскоре невестка нашла спасительницу свекрови, встретилась с ней и вручила подарок от семьи в знак благодарности.