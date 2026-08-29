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Новости России

Психиатр Шуров рассказал, могли ли завербовать школьниц из Орехово-Зуево для убийства ребёнка

Алексей Самохин
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Психиатр Василий Шуров в разговоре с NEWS.ru предположил, что двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в жестоком убийстве 12-летнего школьника в подмосковном Орехово-Зуево, могли завербовать. По его словам, существуют структуры, заинтересованные в нагнетании тревожной атмосферы, и именно они находят себе исполнителей среди подростков.

Специалист не исключил, что девочки могли изначально быть склонны к антисоциальному поведению и насилию. Но куда более вероятной ему кажется другая версия. Кто-то мог тщательно поработать над их сознанием — придумать «челлендж», выстроить сценарий, буквально запрограммировать на жестокость. Сам психиатр признался: он не видит логики в том, чтобы совершать столь страшное преступление и при этом снимать его на камеру. Личной выгоды в таком поступке нет — а значит, за ним, вероятно, стоит чужая воля.

По словам Шурова, вербовщики часто действуют избирательно. Они ищут подростков, которые уже увлекаются жестоким контентом — сидят на соответствующих сайтах или играют в агрессивные игры. Именно эта аудитория, по его мнению, становится мишенью для дальнейшей обработки.

Что известно о преступлении

Труп пропавшего шестиклассника обнаружили в деревне Кабаново под Орехово-Зуево. На теле мальчика зафиксированы множественные колото-резаные раны груди, шеи, живота и рук. Ребёнок исчез 26 августа, а уже на следующий день его нашли в подвале заброшенного дома.

По подозрению в убийстве задержали двух школьниц. Сейчас девочкам предстоит пройти психиатрическую экспертизу — она должна прояснить их психическое состояние и мотивы содеянного.

Местные жители рассказывают, что подозреваемые действовали не спонтанно, а по заранее продуманному плану, выполняя определённые «задания». Есть версия, что это могло происходить в рамках интернет-челленджа. По данным СМИ, одна из девочек в момент нападения снимала происходящее на телефон.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

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