За неделю в травмпункт ОДКБ обратились 424 ребёнка

С 21 по 28 августа экстренную медицинскую помощь получили 424 несовершеннолетних пациента. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Чаще всего поводом для визита к врачам становились ушибы и растяжения — таких случаев зафиксировано 175.

Тяжёлые травмы также составили значительную долю статистики. Переломы диагностированы у 122 детей, черепно-мозговые травмы — у 11 юных рязанцев. Один ребёнок пострадал от ожогов, шесть пациентов доставлены после дорожно-транспортных происшествий. Ещё 21 ребёнок обратился после нападения животных, а 88 детей получили различные ранения.

В ОДКБ напомнили, что главными зонами риска для детей остаются детские площадки и общественный транспорт. Родителям рекомендуют усилить контроль за детьми во время прогулок и поездок, чтобы избежать типичных сезонных травм.