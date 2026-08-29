Павел Малков рассказал, как уличный спорт преображает Рязань и объединяет молодёжь

В Доме молодёжи прошла встреча с участниками международного фестиваля BRICS SKATE CUP, где иностранные гости и российские атлеты обсудили влияние уличного спорта на городскую среду и социальные связи.

В Рязани последовательно увеличивают число общественных пространств, сочетающих спорт, общение и развитие. Этот подход стал фундаментом для проекта «Рязань пешеходная». Яркий пример — парк экстремальных видов спорта на Лыбедском бульваре, который уже завоевал любовь местной молодёжи и сегодня принимает соревнования международного уровня.

«Говорили и о том, как уличный спорт и культура помогают молодым людям реализовать себя. Спортсмены выбирают здоровый образ жизни и активно участвуют в жизни города. Художники создают муралы и преображают городские пространства. Важно, чтобы молодёжь видела такие примеры и понимала: создавать новое, менять мир вокруг себя к лучшему — это интересно», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Развитие инфраструктуры продолжится: в планах — строительство скейт-парка перед филиалом Национального центра «Россия», который будет доступен для спортсменов любого уровня подготовки.

Кроме того, прямо во время встречи поступило неожиданное предложение от одного из зарубежных участников фестиваля — открыть в Рязани филиал международного роллер-клуба. Губернатор назвал идею интересной и пообещал детально проработать её реализацию.