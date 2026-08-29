Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт назвал место запуска дронов, атаковавших Севастополь в ночь на 29 августа

Анастасия Мериакри
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В ночь на 29 августа Севастополь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал инцидент, предположив, с каких территорий могли запускать вражеские дроны.

По официальным данным, системы противовоздушной обороны Севастополя отразили налет, уничтожив 26 беспилотников. Однако атака повлекла за собой трагические последствия на земле. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков погиб мужчина. Кроме того, по предварительной информации, медицинская помощь потребовалась еще трем жителям, получившим ранения. Ущерб нанесен и гражданской инфраструктуре: зафиксированы повреждения восьми частных и трех многоквартирных жилых домов.

Комментируя ситуацию в беседе с изданием aif.ru, Василий Дандыкин отметил, что география запуска указывает на южные направления.

«Беспилотники в сторону Севастополя могли запустить с южных территорий. Это могла быть Харьковская область или те части Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Киева», — пояснил военный эксперт.

Налет на Севастополь стал частью масштабной волны атак на российские регионы. По данным Министерства обороны РФ, за минувшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны по всей стране перехватили и уничтожили в общей сложности 313 украинских беспилотников.

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