Вечером 28 августа и в ночное время 29 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию групповых ударов по объектам транспортной и военной инфраструктуры Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, целью атак стали логистические центры и морские порты, задействованные в обеспечении потребностей ВСУ.

По данным ведомства, с применением ударных беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия воздушного базирования были поражены несколько ключевых объектов в Киеве и прилегающих районах. В населенном пункте Чайки уничтожен транспортно-логистический центр «Фим сервис». Согласно информации Минобороны, складские помещения этого объекта использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности типа «Фламинго».

В поселке Калиновка нанесен удар по логистическому центру, на территории которого расположен таможенный терминал, занимавшийся распределением грузов военного назначения, поступающих из западных стран.

В населенном пункте Милая поражено предприятие ООО «Фаер поинт», выполнявшее функции склада боеприпасов. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1 и FP-2.

Помимо тыловых объектов, удары были нанесены по важной портовой инфраструктуре. В Порту «Измаил» поражены стоянки топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для нужд украинской армии. В порту «Николаев» уничтожены морской перегрузочный терминал и логистические хабы, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Также, по данным Минобороны, ликвидированы 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три резервуара с ГСМ.