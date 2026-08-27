Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Журналисты выяснили новые детали о всплывшем в сети номере Усольцева

Никита Рязанцев
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Новым владельцем номера бизнесмена Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в красноярской тайге, оказался реально существующий человек, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что номер предпринимателя появился в сети, что вызвало подозрения у его друзей. Однако журналисты выяснили, что теперь им владеет инженер-конструктор с шестилетним стажем по имени Шерзод.

«Таким образом, опровергается конспирологическая версия о том, что Сергей Усольцев мог скрыться и сменить имя», — отметили авторы публикации.

Они уточнили, что речь идет об архитекторе, окончившем университет по специальности гражданское строительство. Он интересуется компьютерными играми и активно занимается спортом. При этом Шерзод пока не выходит на связь в журналистами.

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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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