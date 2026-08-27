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Новости России

Раскрыты подробности смерти 14-летнего баскетболиста во время тренировки

Никита Рязанцев
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Юный баскетболист, сын главного тренера БК «Химки» Романа Семернинова, умерший во время тренировки в Подмосковье, не рассказывал о каких-либо проблемах со здоровьем, пишет «МК».

О трагедии, произошедшей в спортивном лагере в поселке Ершово, стало известно во вторник. По данным источников, к ней привела внезапная остановка сердца. Сын ушел из жизни в 14 лет и в день 45‑летия отца.

«Ранее подросток никогда не жаловался на проблемы с сердцем и все медосмотры проходил без проблем», — говорится в публикации.

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Во вторник во время занятий мальчик внезапно упал и потерял сознание. Медики попытались его спасти, но безуспешно.

Юный спортсмен представлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в команде 2012 года, был атакующим защитником и подавал большие надежды. Он неоднократно признавался самым ценным игроком на различных соревнованиях.

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