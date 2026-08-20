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Новости России

Иерей Сосковец назвал вероятную причину появления «сыночек-корзиночек»

Анастасия Мериакри
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Иерей Валерий Сосковец в разговоре с НСН заявил, что позднее материнство негативно сказывается на воспитании сыновей, приводя к появлению избалованных и гиперопекаемых мужчин, которых в народе называют «сыночками-корзиночками». По словам священника, к 40 годам женщины психологически готовы к роли бабушек, и этот настрой вредит воспитанию первого ребенка.

Валерий Сосковец выразил мнение, что возрастные женщины, которые только рожают своего первенца, склонны к чрезмерной опеке.

«У некоторых женщин к сорока годам появляется только первый ребёнок. Это время, когда у неё уже должны рождаться внуки, к которым — другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребёнка, то получается совершенно вредная для него ситуация», — объяснил иерей.

Священник подчеркнул, что возраст матери напрямую влияет на стиль воспитания: «У двадцатилетних мам не бывает «сыночков-корзиночек». Это бывает, только когда женщина рожает первого ребёнка уже в зрелом возрасте и над ним трясётся».

По мнению представителя духовенства, такое смещение ролей лишает мальчика возможности вовремя повзрослеть и сформировать самостоятельность, что в будущем создает проблемы как для него самого, так и для общества.

Тем временем в России набирает силу другой семейный тренд — вовлечённое отцовство. Современные мужчины всё чаще отказываются от патриархальной роли исключительно «добытчика» и активно участвуют в повседневном воспитании детей.

Сегодняшний отец проводит время с ребёнком, помогает с уроками, оказывает эмоциональную поддержку и берет на себя часть бытовых вопросов. Эксперты в области семейной психологии отмечают, что такой подход постепенно становится нормой и положительно сказывается на развитии детей.

При этом психологи и педагоги подчёркивают: как в случае с материнской заботой, так и с отцовским участием, критически важно соблюдать баланс. Поддержка и вовлеченность родителей должны укреплять самостоятельность ребёнка, а не порождать инфантильность и зависимость.

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