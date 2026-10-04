Фото: издательство "Пресса"
Культура и события

В Константинове прошел масштабный фестиваль поэзии в честь дня рождения Есенина

Анастасия Мериакри
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В субботу, 3 октября, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново стал центром притяжения для любителей русской литературы со всей страны. Здесь прошел традиционный Всероссийский есенинский праздник поэзии «В единстве слова и души» (0+), приуроченный к знаменательной дате.

Торжественная программа традиционно открылась на усадьбе родителей поэта. Звучание песенно-инструментального ансамбля «Радуница» создало особую атмосферу, а в полдень почетные гости, руководство музея и многочисленные почитатели таланта Есенина возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. Важной частью программы стала встреча с Константином Петровичем Воронцовым, главным научным сотрудником музея-заповедника, который вот уже более полувека посвятил сохранению есенинского наследия.

Главная сцена, расположенная на живописном берегу Оки, объединила лучшие творческие силы региона. Перед зрителями выступили ансамбль «Есенин-квартет», Рязанский камерный хор и Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова, наполнив пространство звуками, перекликающимися с есенинской лирикой.

В честь Года единства народов России и 105-летия знаменитой поездки Сергея Есенина в Узбекистан на территории работала специальная тематическая зона. Гости могли посетить мастер-класс по традиционному узбекскому чаепитию и принять участие в работе площадки «Открытый микрофон». Свои любимые строки поэта читали делегации из Тверской области, Липецка, Саратова, Тулы и других городов, подчеркивая всероссийский масштаб события.

Праздник предложил разнообразную программу для посетителей всех возрастов. На усадьбе Кашиной студенты Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых исполнили произведения классической музыки. Для желающих были организованы познавательные лекции о жизни и творчестве поэта, а также экскурсии по территории заповедника. На центральной площади села развернулась ярмарка и игровая зона с мастер-классами для детей, а возле Казанского храма прошел увлекательный турнир по русскому крокету.

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