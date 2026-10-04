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Общество

В Рязани стартовал отопительный сезон и осенний месячник благоустройства

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский традиционно поделился с горожанами ключевыми событиями прошедшей недели. Основной фокус внимания сейчас смещен на подготовку городской инфраструктуры к зиме и реализацию масштабных программ благоустройства.

В Рязани официально начался отопительный сезон. Подача теплоносителя осуществляется поэтапно согласно утвержденному графику: в первую очередь тепло получают социальные объекты, затем оно поступает в жилой фонд. Процесс проходит в тесном взаимодействии с управляющими организациями. Для оперативного решения любых вопросов жителям рекомендовано обращаться в свои управляющие компании, в управление энергетики и ЖКХ по телефону 27-47-12 или в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по номеру 55-05-86.

С 1 октября в городе стартовал традиционный осенний месячник благоустройства. Уже состоялся первый общегородской субботник, в ходе которого были приведены в порядок 16 различных локаций, включая пешеходные маршруты, придорожные зеленые зоны, скверы и улицы. Всего до конца сезона запланировано пять подобных акций, к которым приглашаются все неравнодушные горожане.

Особое внимание в октябре уделяется озеленению. Каждую пятницу будут проводиться масштабные высадки. В общей сложности планируется высадить более 20 тысяч деревьев и кустарников на 170 городских территориях, среди которых улица Грибоедова, Воскресенский сквер, Верхний городской парк и Парк Морской славы. Для работ отобраны саженцы липы, клена, сосны, ели, барбариса, спиреи, кизильника и гортензии. Преимущественно используется посадочный материал из собственного городского питомника, что гарантирует высокую адаптацию растений к местному климату и их неприхотливость. За будущими насаждениями будет установлен профессиональный уход со стороны специалистов, волонтеров и управляющих компаний. Для удобства желающих принять участие в акции разработан специальный чат-бот в платформе «Макс» (https://max.ru/green_area_ryazan_bot), помогающий выбрать подходящую территорию для посадки.

Параллельно с осенними работами коммунальные службы приступили к подготовке города к зиме. Специалисты МБУ «УДТ» уже законсервировали городские фонтаны: из чаш слита вода, проведена их тщательная мойка, демонтировано насосное оборудование, а сложные конструктивные элементы надежно укрыты.

Отдельно Борис Ясинский отметил значимое достижение города. Рязань вошла в десятку финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». На форуме «Город для семьи» были успешно представлены как действующие, так и перспективные социальные проекты. Ранее регион уже посетили федеральные эксперты с оценочным визитом, и теперь администрация с нетерпением ожидает окончательного вердикта жюри.

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