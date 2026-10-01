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Новости России

Врач развеяла популярный миф о продуктах с ГМО

Никита Рязанцев
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Многие россияне считают, что употребление генно-модифицированных продуктов может привести к онкологическим заболеваниям, однако они проходят необходимые исследования и лишь затем попадают в магазины, заявила «Царьграду» доктор медицинских наук, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Профессор отметила, что на сегодняшний день ожирение стало доминировать как фактор риска для развития опухолей.

«Всеобщими усилиями нам удается уменьшить число курящих. Теперь этот фактор риска уходит уже на второе место, а как раз первое место занимает ожирение», — пояснила Секачева.

С этой точки зрения врач призвала обратить внимание на привычные продукты, к примеру на те, что содержат углеводы, а также на сладкие напитки.

«Что ограничить помимо углеводов? Красное обжаренное мясо и особенно сосиски, сардельки, бекон», — подчеркнула Секачева.

Специалист добавила, что нет ничего страшного, если человек изредка съедает порцию шашлыка. Однако регулярное потребление этого блюда может стать проблемой.

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