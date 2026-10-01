В Михайловском округе 18-летнего парня задержали за поножовщину на улице

18-летнего жителя Рязанской области подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, во время ссоры молодой человек ударил потерпевшего ножом в туловище.

Инцидент произошел днем 30 сентября на одной из улиц поселка Октябрьский Михайловского муниципального округа. После конфликта потерпевшему оказали медицинскую помощь, его жизнь удалось сохранить.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство.

Подозреваемого установили и задержали в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу назначены необходимые судебные экспертизы.