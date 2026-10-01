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Общество

В Рязани до конца года благоустроят три территории по программе местных инициатив

Олеся Чугунова
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В этом году в Рязани запустили 48 проектов по программе местных инициатив. О трех из них, которые планируют завершить до конца года, рассказал глава администрации города Борис Ясинский.

Первый проект — ремонт изношенного участка дороги на Пойменной улице. Первый этап почти завершён: новое покрытие уже уложили, в том числе на подъездах к домам. Колодцы выровняли, сейчас укрепляют обочины щебнем. В конце улицы есть место отдыха, которое жители благоустраивают своими силами.

«Мы тоже подключимся, в том числе к обустройству детской площадки. Результатом люди довольны, поэтому, знаю, планируют продолжить обновление следующего участка улицы», — сказал Борис Ясинский.

Другой проект предусматривает благоустройство территории у водонапорной башни на Михайловском шоссе. Здесь появятся пешеходная зона, вымощенная тротуарной плиткой, сделаем газон. Работы уже начались: подготовлено основание, установлены бордюры. Контейнерную площадку рядом тоже обновим.

Ещё одна инициатива-проект от жителей — увековечить память о трудолюбивых рязанцах и установить памятный знак в сквере на пересечении улиц Кудрявцева и Чапаева. Там располагались цеха завода «Рязсельмаш». К знаку будут вести дорожки, сделают зону отдыха и освещение. Сам знак будет в виде звеньев цепи, символизирующих три периода: становление завода, героические годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Продолжая традицию трудовых династий, к проекту подключились «Русская кожа», завод «Красное знамя» и Рязанский государственный приборный завод.

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