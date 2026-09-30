В Рязани откроется первый в ЦФО филиал Национального центра «Россия»

В ближайшее время в Рязанской области начнет работу региональный филиал Национального центра «Россия». Это уже четвертое по счету культурно-выставочное пространство в стране и первое в Центральном федеральном округе. Генеральным партнером проекта выступил Сбер.

Новая площадка призвана стать точкой притяжения для жителей и гостей региона, где история встречается с современными технологиями, а традиции — с актуальными трендами. Пространство объединит культуру, науку и творчество.

«Филиалы Национального центра «Россия» создаются по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Мы рады, что в Рязани открывается свой Национальный центр: здесь есть чем гордиться и о чем рассказать жителям и гостям сильного региона с многовековой историей, где уважают историю и традиции и с уверенностью смотрят в будущее. В новом филиале каждый откроет для себя Рязанскую область по- новому: школьники будут делать здесь первые шаги в науке, студенты — находить единомышленников, общественные деятели — обсуждать новые проекты, а ученые — будущие прорывы. Благодарю губернатора и всю региональную команду за включенность и содействие в интеграции пространства филиала в городской ландшафт и главные туристические маршруты», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что регион одним из первых поддержал инициативу создания филиалов НЦ «Россия». Концепция пространства разрабатывалась при участии специальной рабочей группы и экспертных ведомств. Глава региона поблагодарил команду центра за методическую помощь на всех этапах реализации проекта.

«Это пространство объединило историю, культуру и традиции, выдающихся земляков, современные и прошлые достижения региона. Все, чем мы гордимся и чем дорожим. Для нас важно показать здесь не только наследие нашего края, но и современную область. Рязанский регион — это прежде всего невероятно талантливые, трудолюбивые, неравнодушные люди, которые сегодня создают новые проекты, развивают науку, промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование, культуру и спорт. Филиал НЦ «Россия» — место, где прошлое становится основой для будущем и где достижения региона становятся частью общего рассказа о нашей великой стране», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Главной точкой притяжения филиала станет постоянная выставка достижений Рязанской области. Экспозиция проведет гостей по эпохам, рассказывая об истоках народных традиций, уникальной природе, фольклоре, знаменитых земляках, промыслах и современных научно-промышленных успехах региона.

Кроме того, в филиале будут работать зоны ГТО и русского языка. Посетители смогут узнать о проекте ГТО-М, а также открыть для себя забытые или неожиданные языковые явления родной речи.

Для желающих приобрести уникальную продукцию откроется Универмаг российских брендов. В ассортименте — эксклюзивные сувениры, авторские изделия ручной работы и деликатесы из разных уголков страны.

При поддержке Сбера в филиале появится современное пространство «Сбер-коворкинг» площадью 200 кв. метров. Здесь можно будет узнать о новых технологиях и воспользоваться инновационными решениями, которые банк внедряет в повседневную жизнь. Площадка станет местом для диалога о будущем, включая финансовые технологии.

«В своей работе филиал будет идейно и содержательно ориентироваться на главные принципы Национального центра «Россия» в Москве, который уже стал экспертным центром и институтом продвижения ценностей, местом проведения всех центральных событий и отраслевых форумов, культурных, образовательных, просветительских инициатив. Пространство филиала в Рязанской области позволит проводить мероприятия любого уровня», — отметил руководитель филиала НЦ «Россия» в Рязанской области Александр Лукин.

Филиал расположен в шаговой доступности от Рязанского кремля и Рязанской ВДНХ. По планам региональных властей, вскоре он станет частью большого пешеходного маршрута, объединяющего исторические места и ключевые достопримечательности города. Территория филиала продолжит развиваться. Здесь появятся зоны для спорта, отдыха, общения и площадки для городских событий.