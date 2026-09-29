Известна дата начала отопительного сезона в Рязани

В Рязани с 1 октября стартует отопительный сезон. Тепло начнут поэтапно подавать в социальные учреждения и жилые дома. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городской администрации.

Отопление поступит от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Запуск пройдет по утвержденному графику во взаимодействии с управляющими компаниями.

Поэтапная подача тепла должна обеспечить равномерный запуск отопления во всех районах города.

Если в начале отопительного сезона возникнут вопросы, рязанцы могут обратиться в свою управляющую организацию. Получить информацию можно и в управлении энергетики и ЖКХ по телефону 27-47-12.

За вопросы, связанные с работой систем отопления, отвечает Центральная диспетчерская служба РМПТС. Ее номер: 55-05-86.