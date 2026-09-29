В Рязани водитель пожаловался на странную схему движения на Московском шоссе

Житель Рязани пожаловался на схему движения на Московском шоссе, где из-за ремонта автомобилистам приходится несколько раз перестраиваться в сужающиеся полосы. Пост опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

Автор обращения обратил внимание на участок возле остановки «Барс». По его словам, при движении со стороны Московского в город дорога уже неделю сужается до одной полосы.

С противоположной стороны ситуация, по мнению автомобилиста, выглядит еще сложнее. Под мостом в направлении Московского остается одна полоса, затем проезжая часть расширяется до четырех и более полос, а перед светофором возле «Барса» снова сужается до одной.

«Посередине ничего не ремонтируют!!! ВНИМАНИЕ ВОПРОС???? Зачем? Может кто-нибудь объяснить???» — написал рязанец.

Читайте также: Масштабное расширение Московского шоссе в Рязани завершат к декабрю, пропускная способность вырастет на 30%

Пользователь отметил, что понимает необходимость ремонта и расширения дороги. При этом организация движения на время работ вызывает у него вопросы.

Отметим, что из-за ремонта водители вынуждены стоять в пробках. Радует, что после его окончания дорога станет гораздо удобнее, а движение свободнее.