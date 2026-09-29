Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Юрист объяснил, что будет с уголовным делом о пропаже Усольцевых

Алексей Самохин
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Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых после года расследования могут приостановить, если следствие не получит новых доказательств. Об этом aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.

По его словам, максимальный срок предварительного расследования составляет один год. После этого дело могут приостановить, если следователям не удалось подтвердить ни одну из версий произошедшего. Продлить расследование после этого срока можно через вышестоящее руководство Следственного комитета. Для такого решения, как пояснил Соловьев, необходимы серьезные основания.

Отдельно юрист рассказал о возможности признать пропавших умершими. По его словам, если человек исчез при обстоятельствах, которые создавали угрозу его жизни, такое решение допускается спустя шесть месяцев.

«Усольцевы пропали при обстоятельствах, позволяющих говорить, что была угроза для их жизни. В этом случае срок для признания умершими — шесть месяцев», — пояснил Соловьев.

Такое решение по ходатайству родственников могло быть принято еще полгода назад. После признания человека умершим открывается наследственное дело и возникают другие гражданско-правовые последствия.

За прошедший год поисковики несколько раз организовывали экспедиции, однако обнаружить семью не удалось. Останков и других следов Усольцевых до сих пор нет.

Соловьев отметил, что бесследное исчезновение породило множество различных версий. При этом приоритетной остается версия несчастного случая.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев считает, что спустя год шансы обнаружить останки с помощью дронов значительно снизились.

«Если их не нашли в первые часы, в первые дни после пропажи, то шансы найти их сейчас очень резко упали», — сказал эксперт.

По его словам, беспилотники помогают искать пропавших людей и погибших, но не способны обнаруживать останки, находящиеся под землей или укрытые другими препятствиями.

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