Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на жилые дома в Ростовской области

Анастасия Мериакри
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В ночь на 26 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. О последствиях воздушной атаки и текущей обстановке в регионе сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По официальным данным, в результате падения обломков вражеских дронов на жилые здания пострадали пять человек. Один человек получил ранения в Таганроге, еще четверо, включая одного ребенка, находятся в Азове. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Губернатор выразил слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Системы противовоздушной обороны региона успешно отразили атаку. За ночь было уничтожено более 30 беспилотников. Цели были перехвачены в небе над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом и Азовом, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах области.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Азове. В результате падения БПЛА там пострадали многоквартирные и частные жилые дома, промышленные объекты, здание школы, дворец культуры и припаркованные автомобили. В Ростове-на-Дону также зафиксированы повреждения нескольких машин.

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