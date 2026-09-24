Фото: соцсети Дмитрия Чернышева
Новости России

На СВО погиб актер из сериала «Нулевой пациент» Дмитрий Чернышев

Никита Рязанцев
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В зоне проведения специальной военной операции погиб актер Дмитрий Чернышев, известный по роли в популярном сериале «Нулевой пациент», рассказали изданию «АиФ» в его окружении.

Артисту было всего 38 лет.

«Дмитрий погиб 26 апреля 2024 года в зоне СВО», — заявил собеседник газеты.

О смерти Чернышева стало известно спустя почти два с половиной года. Его похоронили лишь 24 сентября в родном Пермском крае.

Чернышев родился 4 мая 1985 года. После учебы во ВГИКе он занимался ресторанным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге.

В период с 2022 по 2023 годы он участвовал в съемках сериалов «Приказа умирать не было», «Оффлайн» и «Нулевой пациент». С начала 2024 года актер заключил контракт с Министерством обороны.

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