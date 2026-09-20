Юрист назвал две критические ошибки при самообороне

Люди нередко совершают две критические ошибки при самообороне, превращающие защиту в преступление, рассказал «Российской газете» член Московской коллегии адвокатов «РОСАР» Никита Навасардов.

По его словам, недопустимо применять спецсредства, включая баллончик и шокер, в ответ лишь на нецензурную брань, оскорбления или угрозы.

«Если человек просто выкрикивает угрозы через дорогу, не сближаясь и не доставая оружия, применение баллончика будет расценено судом как мелкое хулиганство или умышленное причинение вреда здоровью», — привело издание позицию адвоката.

Кроме того, юрист призвал отказаться от мести при самообороне. Так, если нападавший после применения баллончика перестал вести себя агрессивно, закрыл лицо руками или начал убегать, оборона считается оконченной.

«Любые последующие удары, преследование или повторное распыление состава в лицо лежащему человеку закон трактует как расправу, где нападающим становится уже сам защищавшийся», — обратил внимание собеседник газеты.

Эксперт заключил, что защищаться можно только тогда, когда нападение уже началось или вот-вот начнется, а инициатор конфликта однозначно показывает агрессивные намерения.

При этом издание отметило, что есть ситуации, когда существует угроза для жизни защищающегося, например, если нападающий держит в руках нож, пистолет, стремится задушить жертву или нанести удары тяжелыми предметами. Тогда закон снимает ограничения по силе ответного воздействия.