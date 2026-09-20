People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
Новости России

Юрист назвал две критические ошибки при самообороне

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Люди нередко совершают две критические ошибки при самообороне, превращающие защиту в преступление, рассказал «Российской газете» член Московской коллегии адвокатов «РОСАР» Никита Навасардов.

По его словам, недопустимо применять спецсредства, включая баллончик и шокер, в ответ лишь на нецензурную брань, оскорбления или угрозы.

«Если человек просто выкрикивает угрозы через дорогу, не сближаясь и не доставая оружия, применение баллончика будет расценено судом как мелкое хулиганство или умышленное причинение вреда здоровью», — привело издание позицию адвоката.

Кроме того, юрист призвал отказаться от мести при самообороне. Так, если нападавший после применения баллончика перестал вести себя агрессивно, закрыл лицо руками или начал убегать, оборона считается оконченной.

«Любые последующие удары, преследование или повторное распыление состава в лицо лежащему человеку закон трактует как расправу, где нападающим становится уже сам защищавшийся», — обратил внимание собеседник газеты.

Эксперт заключил, что защищаться можно только тогда, когда нападение уже началось или вот-вот начнется, а инициатор конфликта однозначно показывает агрессивные намерения.

При этом издание отметило, что есть ситуации, когда существует угроза для жизни защищающегося, например, если нападающий держит в руках нож, пистолет, стремится задушить жертву или нанести удары тяжелыми предметами. Тогда закон снимает ограничения по силе ответного воздействия.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Колесник назвал цель атаки беспилотников ночью 20 сентября
Следующая статья
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Темы
Новости России

Биолог рассказал, какие растения лучше всего очищают воздух в квартире

Многие при выборе растений для дома задаются вопросом, какие...
Новости России

На Урале мужчину насмерть раздавил собственный квадроцикл

В поселке Совхозный в Свердловской области водителя насмерть раздавил...
Новости России

Ночная атака ВСУ на Подмосковье унесла две жизни

Ночью Московская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, по...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Новости России

Петербуржец умер от инфаркта на следующий день после посещения кардиолога

В Петербурге 64-летний местный житель ушел из жизни из-за...
Новости России

Эксперт рассказал, какую информацию опасно передавать нейросети

Нейросети не стоит передавать данные паспорта, важные личные документы...
Новости России

Актриса из сериала «След» Анна Шерлинг стала терять зрение перед смертью

Ведущая и актриса Анна Шерлинг, ушедшая из жизни 16...
Новости России

Девушка, попавшая в ДТП на Bentley, села за руль сразу после прилета с отдыха

Водитель Bentley Кристина Борисова, которая была за рулем в...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье