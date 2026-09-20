Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака

Неделя с 21 по 27 сентября для одних знаков зодиака это период заслуженного триумфа и неожиданных финансовых поступлений, для других — повод решительно пересмотреть свой круг общения и избавиться от токсичных связей.
Астрологи дают два главных совета на эту неделю: не отказывайтесь от помощи и сохраняйте гибкость. Совместные проекты и поддержка опытных наставников могут значительно ускорить решение ваших задач. При этом не пытайтесь расписать каждый свой шаг наперед: оставляйте пространство для маневра и действуйте по ситуации.
Фавориты недели
Три знака зодиака окажутся в наиболее выигрышном положении:
- Близнецы: Ваши новые проекты и идеи наконец-то начнут приносить ощутимый, видимый результат.
- Лев: Идеальное время для старта новых начинаний и стремительного профессионального роста.
- Скорпион: Ваша природная инициативность станет ключом к успеху как в деловых, так и в финансовых вопросах.
Финансовый календарь недели
- 22 сентября: Идеальный день для стратегического планирования крупных расходов.
- 23 сентября: Будьте предельно внимательны: тщательно проверяйте все условия сделок и договоров.
- 24 сентября: Лучшее время для обсуждения финансовых и деловых вопросов, переговоров.
- 26 сентября: Стоп-сигнал для шопинга. Категорически не тратьте деньги под влиянием сиюминутных эмоций.
Овен
Запас ваших сил пополнится, а результаты упорного труда прошлого наконец начнут приносить дивиденды. Сейчас наиболее продуктивно фокусироваться на текущих задачах и не стесняться принимать помощь со стороны.
Совет: Учитесь ценить то, что у вас уже есть.
Дни: Благоприятные — 22, 25 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.
Навигатор:
- Понедельник — не торопите события.
- Четверг — смело принимайте помощь.
- Суббота — посвятите время близким людям.
Лев
Настало время четко определить свои главные цели на ближайшие месяцы. Запуск новых проектов может принести вам заслуженное признание и открыть двери к перспективным деловым связям.
Совет: Превращайте абстрактные идеи в четкие, пошаговые планы.
Дни: Благоприятные — 22, 26 сентября, неблагоприятный — 24 сентября.
Навигатор:
- Вторник — сфокусируйтесь на главном.
- Четверг — дайте старт новому проекту.
- Суббота — налаживайте полезные связи.
Стрелец
Финансовая сфера готовит вам приятные сюрпризы. Однако в личных отношениях постарайтесь избежать упрямства и бессмысленных споров, особенно с самыми родными людьми.
Совет: Не пытайтесь продавить свою точку зрения любой ценой.
Дни: Благоприятные — 22, 25 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.
Навигатор:
- Понедельник — планируйте покупки.
- Четверг — расширяйте круг общения.
- Суббота — уделите внимание семье.
Телец
Вам предстоит пересмотреть свой круг общения, но делайте это без горячности: не разрывайте связи под влиянием минутных эмоций. В финансовых вопросах вас ждут весьма приятные новости.
Совет: Принимайте важные решения только после холодного и спокойного анализа.
Дни: Благоприятный — 24 сентября, неблагоприятный — 26 сентября.
Навигатор:
- Вторник — проведите ревизию контактов.
- Четверг — ведите переговоры.
- Суббота — посвятите время домашнему уюту.
Дева
Неделя сложится крайне удачно для покупок, деловых переговоров и любых задач, требующих настойчивости и ораторского мастерства. Выходные звезды настоятельно рекомендуют провести в кругу близких.
Совет: Сначала завершите старые дела, и только потом берите на себя новые обязательства.
Дни: Благоприятный — 27 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.
Навигатор:
- Вторник — обсуждайте условия сделок.
- Четверг — держите слово и выполняйте обещания.
- Суббота — встречайтесь с друзьями.
Козерог
Прилив энергии и уверенности в себе поможет воплотить задуманное в реальность, особенно если самые важные дела вы запланируете на первую половину недели.
Совет: Используйте удачный момент, но сохраняйте внутреннюю гибкость.
Дни: Благоприятный — 23 сентября, неблагоприятный — 26 сентября.
Навигатор:
- Вторник — решайте главные вопросы.
- Четверг — займитесь бытовыми делами.
- Суббота — меняйте планы в зависимости от ситуации.
Близнецы
Ваша природная энергия и обаяние станут главным двигателем успеха в новых проектах. Прислушивайтесь к советам окружающих, но финальное слово всегда оставляйте за собой.
Совет: Доверяйте прежде всего собственным логическим выводам.
Дни: Благоприятные — 23, 26 сентября, неблагоприятный — 25 сентября.
Навигатор:
- Вторник — назначайте важные встречи.
- Четверг — обсуждайте крупные приобретения.
- Суббота — принимайте решения самостоятельно.
Весы
Ваши прошлые старания начинают приносить первые плоды, а свежие идеи помогут укрепить ваши позиции. Главное правило недели: строго разделяйте работу и личную жизнь.
Совет: Радуйтесь конечному результату, но не забывайте ценить и сам процесс движения к цели.
Дни: Благоприятные — 23, 26 сентября, неблагоприятный — 25 сентября.
Навигатор:
- Вторник — предлагайте инновационные идеи.
- Четверг — укрепляйте деловые связи.
- Суббота — займитесь личными делами.
Водолей
Можно и нужно браться за серьезные деловые задачи и запуск новых проектов. В общении с коллегами и родственниками не бойтесь открытых, честных обсуждений.
Совет: Учитесь договариваться, а не копить молчаливое недовольство.
Дни: Благоприятные — 24, 27 сентября, неблагоприятный — 22 сентября.
Навигатор:
- Вторник — исправляйте старые ошибки.
- Четверг — обсуждайте новые проекты.
- Суббота — откровенно поговорите с близкими.
Рак
Новые знакомства и встречи со старыми друзьями могут существенно скорректировать ваши планы. В личной жизни вероятны перемены, поэтому не отказывайтесь от спонтанных и неожиданных приглашений.
Совет: Будьте максимально открыты к новым людям и возможностям.
Дни: Благоприятный — 25 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.
Навигатор:
- Понедельник — проявите решительность.
- Среда — заводите полезные знакомства.
- Суббота — отправляйтесь на запланированную встречу.
Скорпион
Удача будет на вашей стороне, особенно в деловых вопросах и при совершении крупных покупок. Проявляйте здоровую инициативу.
Совет: Действуйте смело и решительно, но не отключайте здравый смысл.
Дни: Благоприятный — 24 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.
Навигатор:
- Вторник — доверяйте своей интуиции.
- Четверг — ведите переговоры.
- Суббота — прислушайтесь к советам близких.
Рыбы
Объем работы возрастет, однако финансовый результат может оказаться скромнее ваших ожиданий. Именно поэтому на этой неделе важно относиться к тратам с двойной внимательностью.
Совет: Не оценивайте свой успех исключительно через призму доходов.
Дни: Благоприятный — 26 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.
Навигатор:
- Вторник — жестко контролируйте расходы.
- Четверг — не стесняйтесь обратиться за советом.
- Суббота — проведите время с семьей.
Эта неделя требует от нас баланса между активностью и гибкостью. Не бойтесь менять курс на ходу, если того требуют обстоятельства, и помните: иногда отказ от токсичного общения приносит больше дивидендов, чем самая выгодная, но изматывающая сделка. Гармоничной и продуктивной вам недели!
По материалам 7дней.ru