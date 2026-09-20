Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака

Неделя с 21 по 27 сентября для одних знаков зодиака это период заслуженного триумфа и неожиданных финансовых поступлений, для других — повод решительно пересмотреть свой круг общения и избавиться от токсичных связей.

Астрологи дают два главных совета на эту неделю: не отказывайтесь от помощи и сохраняйте гибкость. Совместные проекты и поддержка опытных наставников могут значительно ускорить решение ваших задач. При этом не пытайтесь расписать каждый свой шаг наперед: оставляйте пространство для маневра и действуйте по ситуации.

Фавориты недели

Три знака зодиака окажутся в наиболее выигрышном положении:

Близнецы: Ваши новые проекты и идеи наконец-то начнут приносить ощутимый, видимый результат.

Ваши новые проекты и идеи наконец-то начнут приносить ощутимый, видимый результат. Лев: Идеальное время для старта новых начинаний и стремительного профессионального роста.

Идеальное время для старта новых начинаний и стремительного профессионального роста. Скорпион: Ваша природная инициативность станет ключом к успеху как в деловых, так и в финансовых вопросах.

Финансовый календарь недели

22 сентября: Идеальный день для стратегического планирования крупных расходов.

Идеальный день для стратегического планирования крупных расходов. 23 сентября: Будьте предельно внимательны: тщательно проверяйте все условия сделок и договоров.

Будьте предельно внимательны: тщательно проверяйте все условия сделок и договоров. 24 сентября: Лучшее время для обсуждения финансовых и деловых вопросов, переговоров.

Лучшее время для обсуждения финансовых и деловых вопросов, переговоров. 26 сентября: Стоп-сигнал для шопинга. Категорически не тратьте деньги под влиянием сиюминутных эмоций.

Овен

Запас ваших сил пополнится, а результаты упорного труда прошлого наконец начнут приносить дивиденды. Сейчас наиболее продуктивно фокусироваться на текущих задачах и не стесняться принимать помощь со стороны.

Совет: Учитесь ценить то, что у вас уже есть.

Дни: Благоприятные — 22, 25 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.

Навигатор:

Понедельник — не торопите события.

Четверг — смело принимайте помощь.

Суббота — посвятите время близким людям.

Лев

Настало время четко определить свои главные цели на ближайшие месяцы. Запуск новых проектов может принести вам заслуженное признание и открыть двери к перспективным деловым связям.

Совет: Превращайте абстрактные идеи в четкие, пошаговые планы.

Дни: Благоприятные — 22, 26 сентября, неблагоприятный — 24 сентября.

Навигатор:

Вторник — сфокусируйтесь на главном.

Четверг — дайте старт новому проекту.

Суббота — налаживайте полезные связи.

Стрелец

Финансовая сфера готовит вам приятные сюрпризы. Однако в личных отношениях постарайтесь избежать упрямства и бессмысленных споров, особенно с самыми родными людьми.

Совет: Не пытайтесь продавить свою точку зрения любой ценой.

Дни: Благоприятные — 22, 25 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.

Навигатор:

Понедельник — планируйте покупки.

Четверг — расширяйте круг общения.

Суббота — уделите внимание семье.

Телец

Вам предстоит пересмотреть свой круг общения, но делайте это без горячности: не разрывайте связи под влиянием минутных эмоций. В финансовых вопросах вас ждут весьма приятные новости.

Совет: Принимайте важные решения только после холодного и спокойного анализа.

Дни: Благоприятный — 24 сентября, неблагоприятный — 26 сентября.

Навигатор:

Вторник — проведите ревизию контактов.

Четверг — ведите переговоры.

Суббота — посвятите время домашнему уюту.

Дева

Неделя сложится крайне удачно для покупок, деловых переговоров и любых задач, требующих настойчивости и ораторского мастерства. Выходные звезды настоятельно рекомендуют провести в кругу близких.

Совет: Сначала завершите старые дела, и только потом берите на себя новые обязательства.

Дни: Благоприятный — 27 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.

Навигатор:

Вторник — обсуждайте условия сделок.

Четверг — держите слово и выполняйте обещания.

Суббота — встречайтесь с друзьями.

Козерог

Прилив энергии и уверенности в себе поможет воплотить задуманное в реальность, особенно если самые важные дела вы запланируете на первую половину недели.

Совет: Используйте удачный момент, но сохраняйте внутреннюю гибкость.

Дни: Благоприятный — 23 сентября, неблагоприятный — 26 сентября.

Навигатор:

Вторник — решайте главные вопросы.

Четверг — займитесь бытовыми делами.

Суббота — меняйте планы в зависимости от ситуации.

Близнецы

Ваша природная энергия и обаяние станут главным двигателем успеха в новых проектах. Прислушивайтесь к советам окружающих, но финальное слово всегда оставляйте за собой.

Совет: Доверяйте прежде всего собственным логическим выводам.

Дни: Благоприятные — 23, 26 сентября, неблагоприятный — 25 сентября.

Навигатор:

Вторник — назначайте важные встречи.

Четверг — обсуждайте крупные приобретения.

Суббота — принимайте решения самостоятельно.

Весы

Ваши прошлые старания начинают приносить первые плоды, а свежие идеи помогут укрепить ваши позиции. Главное правило недели: строго разделяйте работу и личную жизнь.

Совет: Радуйтесь конечному результату, но не забывайте ценить и сам процесс движения к цели.

Дни: Благоприятные — 23, 26 сентября, неблагоприятный — 25 сентября.

Навигатор:

Вторник — предлагайте инновационные идеи.

Четверг — укрепляйте деловые связи.

Суббота — займитесь личными делами.

Водолей

Можно и нужно браться за серьезные деловые задачи и запуск новых проектов. В общении с коллегами и родственниками не бойтесь открытых, честных обсуждений.

Совет: Учитесь договариваться, а не копить молчаливое недовольство.

Дни: Благоприятные — 24, 27 сентября, неблагоприятный — 22 сентября.

Навигатор:

Вторник — исправляйте старые ошибки.

Четверг — обсуждайте новые проекты.

Суббота — откровенно поговорите с близкими.

Рак

Новые знакомства и встречи со старыми друзьями могут существенно скорректировать ваши планы. В личной жизни вероятны перемены, поэтому не отказывайтесь от спонтанных и неожиданных приглашений.

Совет: Будьте максимально открыты к новым людям и возможностям.

Дни: Благоприятный — 25 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.

Навигатор:

Понедельник — проявите решительность.

Среда — заводите полезные знакомства.

Суббота — отправляйтесь на запланированную встречу.

Скорпион

Удача будет на вашей стороне, особенно в деловых вопросах и при совершении крупных покупок. Проявляйте здоровую инициативу.

Совет: Действуйте смело и решительно, но не отключайте здравый смысл.

Дни: Благоприятный — 24 сентября, неблагоприятный — 27 сентября.

Навигатор:

Вторник — доверяйте своей интуиции.

Четверг — ведите переговоры.

Суббота — прислушайтесь к советам близких.

Рыбы

Объем работы возрастет, однако финансовый результат может оказаться скромнее ваших ожиданий. Именно поэтому на этой неделе важно относиться к тратам с двойной внимательностью.

Совет: Не оценивайте свой успех исключительно через призму доходов.

Дни: Благоприятный — 26 сентября, неблагоприятный — 23 сентября.

Навигатор:

Вторник — жестко контролируйте расходы.

Четверг — не стесняйтесь обратиться за советом.

Суббота — проведите время с семьей.

Эта неделя требует от нас баланса между активностью и гибкостью. Не бойтесь менять курс на ходу, если того требуют обстоятельства, и помните: иногда отказ от токсичного общения приносит больше дивидендов, чем самая выгодная, но изматывающая сделка. Гармоничной и продуктивной вам недели!

По материалам 7дней.ru