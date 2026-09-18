Названы вещи, от которых стоит избавиться до осеннего равноденствия, чтобы не тащить хаос в новый год

Треснувшая чашка в серванте, засохший фикус на подоконнике, свитер с биркой, который три года ждет своего часа… Кажется, это мелочи. Но именно такие предметы, по поверьям, тянут в новый астрологический цикл весь старый хаос. Life.ru рассказывает, от чего стоит избавиться до 22 сентября 2026 года, чтобы встретить астрономическую осень с чистым домом и легким сердцем.

22 сентября наступает осеннее равноденствие — день, когда продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой. В народной традиции и астрологии этот момент считается точкой перехода: завершается один цикл и начинается другой.

Эксперты советуют встречать эту границу с разгруженными шкафами и чистым пространством. Всё, что копилось в квартире месяцами, по поверьям, удерживает старую энергию и мешает приходу перемен. Ниже перечислены семь категорий вещей, от которых лучше избавиться до того, как Солнце пересечёт экватор.

Битая посуда: трещина, через которую утекает достаток

Сколотая чашка или тарелка с паутиной трещин — классический обитатель кухонных шкафов. Мы храним её годами, потому что «ещё пригодится» или «жалко выбрасывать». Но народные приметы категоричны: есть из треснувшей посуды — значит принимать пищу из ёмкости, которая больше не держит форму. А вместе с формой она не удерживает и достаток в доме.

Проведите ревизию серванта. Если чашка держится на честном слове, а тарелка имеет скол на краю — без сожалений отправляйте их в мусорное ведро. Освободите место для новой посуды, которая принесёт радость и благополучие.

Засохшие растения: застывшая картинка увядания

Букет, который простоял в вазе три недели и превратился в труху, или фикус с жёлтыми скрученными листьями — это не декор, а символ увядания прямо перед вашими глазами. По народным приметам, такие растения олицетворяют застой в делах и финансах. Мёртвая энергетика сухих стеблей блокирует приток свежих возможностей.

Сухие букеты — в мусор, горшки освободите под живые растения. Если не готовы ухаживать за цветами, лучше поставьте декоративную ветку или сухоцвет, который не требует полива и не будет напоминать о запущенности.

Одежда, которую вы не носили год: портал в прошлое

Свитер не по размеру, платье с биркой, тесные кроссовки — всё это занимает место и напоминает о зря потраченных деньгах. Психологи утверждают: вещи, которые не надевали год, не наденут и в следующем. Народная примета звучит ещё жёстче: старая одежда хранит энергетику периода, в котором была куплена, и тянет вас обратно в прошлое.

Соберите пакет для благотворительности или обмена. Гардероб выдохнет, а место освободится для нового сезона. Помните: лучше иметь 10 вещей, которые вы любите и носите, чем 50, которые пылятся на полках.

Сломанная техника: иллюзия «ещё пригодится»

Утюг без шнура, пылесос с оторванным колесом, зарядка от телефона, которого давно нет — типичные жители антресолей и балконов. Мы держим их годами из страха выбросить рабочую вещь, хотя чинить никто не собирается. Сломанная техника создаёт визуальный шум и занимает ценное пространство.

Безжалостно отправляйте на утилизацию. Место не будет пустовать: возможно, вы купите новую, современную модель, которая будет радовать функциональностью. А старьё, которое годами лежало «на всякий случай», только тормозит движение вперёд.

Просроченная косметика и лекарства: накопленные болезни

Тушь, которой два года, крем с изменившимся запахом, таблетки с истёкшим сроком годности — они тихо копятся в ванной и аптечке, пока однажды не окажется, что просрочки больше, чем нужных вещей. Помимо риска для здоровья, примета связывает такие запасы с накоплением старых болезней и неудач, которые давно пора отпустить.

Раз в сезон устраивайте ревизию аптечки и косметички. Всё, у чего истёк срок годности, — в утиль. То, чем не пользовались год, — под большой вопрос. Здоровье и энергия дома стоят дороже, чем жалость к выброшенному крему.

Бумажный хлам: архив незакрытых дел

Ящик с квитанциями за коммуналку пятилетней давности, чеки от вещей, которых уже нет, записные книжки с телефонами людей, о которых вы забыли — всё это незаметно превращается в архив незакрытых дел. Бумажный хлам создаёт ощущение беспорядка и мешает сосредоточиться на важном.

Важные документы — в файл или папку. Остальное — в шредер. Цифровые копии квитанций храните в облаке, а физические носители без сожаления уничтожайте. Чистое пространство для бумаг — чистое пространство для мыслей.

Подарки и вещи с неприятными воспоминаниями: эмоциональный якорь

Ваза от бывшего, сувенир из поездки, книга от человека, с которым давно не общаетесь — все эти предметы хранят не только пыль, но и эмоциональный след события. Держать их на видном месте — значит каждый день невольно возвращаться к истории, которую вроде бы уже закрыли.

Правило простое: если предмет вызывает не тепло, а тяжесть в груди, никакая ценность не стоит того, чтобы он оставался дома. Отдайте, продайте или выбросите — дышать в комнате станет легче. Дом должен быть наполнен вещами, которые радуют, а не напоминают о боли.

Семь пунктов — это не строгий чек-лист, а повод честно пройтись по квартире взглядом человека, который выбирает, что взять с собой в новый сезон. Равноденствие само по себе ничего не изменит, но расхламлённый дом встречает перемены охотнее, чем шкафы и балкон, забитые вещами «на всякий случай».

Выбросить лишнее — это способ освободить место для удачи, которая, если верить звёздам, распределяется неравномерно. И пусть в вашем новом астрологическом году будет больше пространства для радости, свежих идей и приятных неожиданностей.