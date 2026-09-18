Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Новости кино и ТВ

Детективная комедия «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым выходит на ТНТ

Анастасия Мериакри
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В эту субботу, 28 сентября, в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера детективной комедии «Капитан Туман» (16+). Сериал, уже успевший стать хитом на платформе «КИОН», сочетает остросюжетное расследование, драму и юмор.

Главный герой — капитан полиции Виталий Туманский (Михаил Пореченков). Трагедия, когда на него было совершено покушение, привела к гибели его жены. Одержимый местью, Туманский сталкивается с новой проблемой: он начинает терять слух. Чтобы сохранить работу и возможность расследовать преступления, он скрывает свой недуг от начальства.

Методы Туманского вносят хаос в работу отдела. Для контроля над ним назначают принципиальную лейтенантку (Зоя Бербер) и наивного сержанта-новичка (Азамат Нигманов), только что прибывшего с Крайнего Севера. Это трио берется за самые запутанные дела, требующие не столько бюрократизма, сколько творческого подхода.

Режиссером сериала стал Сергей Филатов (проекты «Бар «Один звонок»», «Отпечатки»), а сценаристами — команда под руководством Олега Мастича. В сериале много ярких экшн-сцен: погонь, потасовок и поджогов, в которых Михаил Пореченков сам выполняет трюки.

Действие происходит в аутентичных районах Москвы, что делает историю живой и близкой зрителям. Саундтрек, составленный из хитов группы «Сектор Газа», добавляет картине особый колорит.

Михаил Пореченков описывает свою работу как «лихую и очень смешную историю»: «Мне было интересно играть человека, который не ломается, потому что у него просто нет другого выхода. Туманский теряет жену, но вместо того чтобы уйти в депрессию или мстить в одиночку, он идёт работать и тащит на себе ещё и напарников, которые впоследствии станут ему дороги. Мне кажется, это по-настоящему смешно и по-мужски одновременно».

Премьера сериала «Капитан Туман» состоится 28 сентября на телеканале ТНТ в 20:00.

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