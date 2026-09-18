МЧС Рязанской области предупреждает о сильном тумане в ночь на 19 сентября

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило предупреждение для жителей региона. По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 19 сентября местами по области ожидается туман.

Ведомство уточняет, что видимость на дорогах составит от 200 до 800 метров. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и обязательно включать противотуманные фары или ближний свет.

Пешеходам также стоит проявлять осторожность и использовать световозвращающие элементы при нахождении у проезжей части.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.