В аптеке «Рязань-Фармация» Кадомского района нашли «виртуальные» лекарства

Прокуратура Кадомского района провела проверку соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств в одном из аптечных пунктов государственной сети ГАУ РО «Рязань-Фармация». Надзорное ведомство выявило нарушения в учете препаратов.

Как установили прокурорские работники, в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) числилось 18 наименований медикаментов как имеющихся в наличии. Однако фактическая проверка показала, что этих препаратов в аптечном пункте не оказалось.

Причина расхождения данных кроется в халатности сотрудников: они своевременно не вносили изменения в базу данных, что привело к искажению официальной отчетности. Подобные нарушения не только вводят в заблуждение регуляторов, но и создают проблемы для пациентов, которые могут рассчитывать на получение нужных препаратов, ориентируясь на электронную систему.

По итогам проверки прокурор Кадомского района внес директору ГАУ РО «Рязань-Фармация» представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.34 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств).

Вопрос фактического устранения нарушений и рассмотрения мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.