Гарик Сукачёв, фото: телеканал НТВ
Новости кино и ТВ

Гарик Сукачев с оркестром выступит на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Анастасия Мериакри
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В эту субботу, 19 сентября, эфир программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) обещает быть особенно масштабным и душевным. Главными гостями Евгения Маргулиса станут культовый рок-музыкант Гарик Сукачёв и оркестр «Кампанелла каменной звезды».

Зрителей ждет уникальное переосмысление знакомых хитов. Под аккомпанемент оркестра прозвучат такие знаковые композиции, как «Ритка Дорофеева», «Коля Огонёк», «Осень», «Цыганочка», «За окошком месяц май», «Дроля» и «Это был ангел». Участие музыкантов оркестра придаст привычным мелодиям новый эмоциональный размах и особую выразительность, превратив камерный концерт в настоящее симфоническое действо.

Особым гостем вечера станет исполнитель народных казачьих песен и городских романсов Юрий Щербаков. В неформальной обстановке музыканты не только споют, но и поговорят о казачьих корнях, своем творческом пути и о том, как личный жизненный опыт трансформируется в музыкальные строки.

Для самого Гарика Сукачёва музыка стала частью жизни с ранних лет. Начав с семилетнего обучения игре на баяне и самостоятельного освоения гитары в 12 лет, он прошел путь от группы «Закат Солнца вручную» (1977 год) и «Постскриптум» до легендарной «Бригады С» и «Неприкасаемых». Сегодня на его счету десятки альбомов, а также успешный опыт работы в кино в качестве актера, сценариста и режиссера.

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