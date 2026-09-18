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Народные приметы 19 сентября и строгие запреты на Михайлово чудо

Олеся Чугунова
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Девятнадцатого сентября на Руси не брали в руки нож, не мыли голову и старались ни с кем не ссориться. Этот день называли Михайловым чудом. Считалось, что нарушишь правила и это привлечёт неприятности на целый год. А тем, кто чтил традиции, праздник сулил мир в семье и сытую зиму.

В этот день верующие молились архангелу Михаилу. Просили очищения души, избавления от недугов и защиты от злых людей. Михаил на Руси всегда был одним из самых почитаемых святых. Его представляли как воина, который стоит на страже добра и карает зло.

После утренних богослужений в деревнях начиналось самое интересное. Устраивали братчины (большие застолья). В подготовке участвовала вся община. Каждая семья приносила к столу какое-нибудь угощение. Чем богаче накрыт стол, тем спокойнее и сытнее будет год.

На Михайлово чудо старались помириться со всеми, с кем раньше случались конфликты. По поверьям, тот, кто не примирится, не дождётся от судьбы добра. Обида в этот день могла тянуться за человеком целый год. Молодёжь тем временем устраивала посиделки. Игры, песни, хороводы. Юноши и девушки присматривались друг к другу. Тут же решалось, кому зимой играть свадьбу, а кому ещё ждать. Ближе к вечеру старики выходили на крыльцо и глядели на небо. Именно с этого дня ждали первых заморозков. В народе так и говорили: «Михаил заморозком прихватил». Если иней уже лежал на траве, зима обещала быть снежной и холодной.

Что подмечали люди в этот день:

· Иней на деревьях сулил снежную и холодную зиму.

· Если листья осины падали изнанкой вверх, ждали тёплую зиму.

· Утренний туман обещал потепление.

· Синие облака вечером предупреждали о скорой перемене погоды.

· Берёза ещё не сбросила листья — зима придёт холодная.

· Если берёза желтеет сверху, весна будет ранней.

· Тёплый день означал, что морозы ударят не скоро.

· А вот обилие грибов в лесу предвещало мягкую и снежную зиму.

Работать в этот день на стоит. Труд может разгневать архангела Михаила. А гнев его, по поверьям, был страшен. Не  стоит брать в руки ножи, пилы и топоры. Острым предметом можно «порезать» собственную судьбу. Ругаться и сквернословить тоже не стоит. Михаил не терпит зла. Ссора с близкими грозит затянуться на целый год.

В лес или парк в этот день старались не ходить. Встреча с нечистой силой могла обернуться большими неприятностями. Голову не мыли. Верили, что так можно «смыть весь ум» и заодно испортить память. Обижать слабых строго запрещалось. Это грозило болезнями. Отказать в помощи значило накликать беды и финансовые трудности. Дальняя дорога в этот день тоже не приветствуется. Остатки еды выбрасывать не стоит, так как это приведёт к нищете.

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