На 50% дешевле: «Ростелеком» запустил спецпредложение для рязанцев

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) скидку на свои услуги в размере 50% в течение двух месяцев с момента их подключения. Специальный пакетный тариф, в который входят интернет со скоростью 100 Мбит/с и интерактивное телевидение с набором из более 210 каналов и 27 000 фильмов и сериалов, доступен новым абонентам компании. Процесс получения скидки прост: достаточно иметь ЕЦК и оформить заявку на подключение услуг провайдера на его сайте .

Сергей Пулинец, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы третий год поддерживаем проект ЕЦК и помогаем сделать ощутимее выгоду от пользования картой. Два месяца тестирования наших услуг со скидкой — это достойное предложение и хорошая возможность, чтобы без спешки оценить сервисы и осознанно принять решение остаться с “Ростелеком”».

Елена Захарова, генеральный директор ООО «Ресурсы партнеров Рязань» (оператор ЕЦК):

«“Ростелеком” — важный партнер экосистемы ЕЦК. Компания постоянно расширяет свое участие в программе лояльности, мониторит запросы пользователей, реагирует на них новыми выгодными предложениями. Мы продолжим создавать условия, чтобы наша карта открывала рязанцем новые возможности».

Единая цифровая карта жителя Рязанской области предлагает держателям широкий диапазон применения: от получения скидок и бонусов на товары и услуги партнеров проекта до ее использования в качестве банковской карты.