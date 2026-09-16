В Рязанской области будут судить жительницу Украины за пост с призывом к экстремизму

В Рыбновский районный суд Рязанской области поступило уголовное дело в отношении 59-летней уроженки города Шостка Сумской области. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет»).

Согласно материалам обвинительного заключения, инцидент произошел 5 апреля 2025 года. Следствие установило, что обвиняемая в мессенджере «Телеграм» ознакомилась с одной из публикаций и комментариями других пользователей под ней. После этого у женщины возник преступный умысел: она самостоятельно написала и опубликовала в открытом доступе комментарий на русском языке.

По версии следствия, текст этого сообщения был направлен на побуждение неограниченного круга лиц, пользующихся интернетом и мессенджером, к осуществлению экстремистской деятельности в отношении граждан России и лиц русской национальности.