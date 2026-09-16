В Спасском районе полицейские изъяли почти 2 кг марихуаны у местного жителя

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с уголовным розыском ОМВД «Спасский» пресекли факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. Операция прошла в рамках межведомственного мероприятия «Мак-2026».

Под прицел внимания правоохранителей попал 36-летний неработающий житель деревни Пахотино Спасского округа. По имеющейся у оперативников информации, мужчина злоупотреблял употреблением наркотиков растительного происхождения, а в последнее время стал делать это значительно чаще.

В ходе законного обследования домовладения подозреваемого в одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили тайник с высушенными верхушечными частями конопли. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, а ее общая масса составила 1 килограмм 740 граммов.

Следствие установило, что летом мужчина тайно выращивал коноплю на территории округа, после чего перевез урожай к себе домой и переработал его в готовый к употреблению наркотик.

По данному факту следователем ОМВД «Спасский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.