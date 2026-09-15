Фольклорист рассказала о народных приметах и традициях бабьего лета в России

Наступление бабьего лета в народной традиции напрямую зависело от поведения женщин, а сам теплый осенний период имел четкие календарные рамки. Об этом в интервью RT рассказала доцент кафедры общего и славянского искусствознания РГУ имени А.Н. Косыгина, фольклорист Варвара Добровольская.

По словам эксперта, ожидание теплых осенних дней было свойственно не только современным людям, но и нашим предкам. При этом существовало любопытное поверье, связывающее погоду с моральным обликом.

«Мы и сейчас всё время говорим: будет бабье лето или не будет. В народной традиции это ожидание тоже было. Существовала даже примета: если бабы очень сильно грешили летом, то бабьего лета не будет», — пояснила Варвара Добровольская.

Наши предки отводили этому периоду довольно конкретные даты. Согласно традициям, бабье лето начинало «приходить» уже 11 сентября. Период с 14 по 21 сентября считался «установившимся», а окончательно теплые дни могли продолжаться вплоть до праздника Воздвижения, который отмечается 27 сентября.

С началом этого периода, который совпадал с днем Ивана Постного, были связаны строгие бытовые запреты. В народе старались не брать в руки нож, не резали круглые продукты и полностью избегали красной пищи.

Кроме того, народные приметы тесно переплетались с наблюдениями за природой. Считалось, что к Воздвижению змеи окончательно уходят на зимовку, а сама природа необратимо «сдвигается» в сторону зимы, завершая теплый сезон.