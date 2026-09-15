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Медицина

Врачи скорой помощи купировали тяжелый приступ астмы и гипертонии у 80-летней рязанки

Анастасия Мериакри
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Утро 80-летней жительницы Рязани началось с резкого ухудшения самочувствия. Сильная головная боль, головокружение, «темнота» в глазах и тошнота не позволяли женщине даже подняться с кровати. Ситуацию усугубил скачок артериального давления выше 200 единиц и внезапный приступ давнего хронического заболевания – бронхиальной астмы.

«Справиться самостоятельно не было никакой возможности, – вспоминает Вера Михайловна. – Промелькнула мысль, что это, возможно, последние минуты моей жизни. Уже не надеясь ни на что, я набрала номер скорой помощи».

На вызов оперативно прибыла бригада медиков в составе врача Елены Михалицыной и фельдшера Татьяны Любимовой. Специалисты мгновенно оценили состояние пациентки: сняли электрокардиограмму, измерили давление и уточнили схему ее постоянной терапии.

По словам пенсионерки, именно спокойствие и уверенность врачей стали для нее первым шагом к выздоровлению. Медики действовали четко, без лишней суеты, сопровождая свои профессиональные манипуляции добрыми и ободряющими словами. После необходимых инъекций состояние женщины начало стабилизироваться.

«Казалось, что я выхожу из холодного вязкого тумана навстречу солнцу. Мне постепенно становилось лучше», – делится Вера Михайловна.

Сейчас самочувствие пациентки практически полностью нормализовалось. Она уверена, что обязана своим спасением слаженной работе бригады скорой помощи, и передает медикам искреннюю благодарность за их золотые руки и чуткие сердца.

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